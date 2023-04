Noha voltak helyzetei, összességében csak behódolni tudott a Real Madrid akarata előtt Frank Lampard együttese a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének két mérkőzésén.



Az új szakvezetővel még inkább fogatlan oroszlánnak tetsző klub nem mindig keltette ezt a benyomást, Didier Drogbára például a Premier League történetének egyik legkiválóbb támadójaként emlékeznek Londonon innen és túl.

Az elefántcsontparti kiválóság a találkozó után a Canal+-nak csalódottan értékelt.

„Nem ismerek a csapatomra. Ez többé nem ugyanaz az a klub. Van egy új tulajdonos egy új látásmóddal. Természetesen megpróbáljuk az Abramovich éra kezdetéhez hasonlítani ami történt, ahol szintén sok játékost vásároltunk, de azok a döntések nagyon intelligensek voltak.”

