Cristiano Ronaldo úgy fogalmazott a kedd esti Barcelona-Juventus BL-rangadó után, hogy mindig "szívélyes" viszonyban volt a katalánok sztárjával, Lionel Messivel.



Mint arról korábban már beszámoltunk, a Juventus meglepetésre 3-0-ra győzött az FC Barcelona vendégeként, ezzel megnyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája G csoportját, amelyben a Ferencváros a negyedik helyen zárt. A 35 éves Ronaldo kétszer is betalált tizenegyesből a meccsen, amelyet a közvélemény napjaink két legnagyobb labdarúgójának párharcának állított be.



(Kép: Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images)



A portugál klasszis a duplájával elérte a 133. és 134. gólját a BL-ben, amivel nagy fölénnyel áll a sorozat örökrangsorának élén.



Messi és Ronaldo több mint két év után találkozott egymással ismét a pályán, azonban a Juve gólfelelőse a meccs után elmondta, hogy sosem rivalizált az argentin támadóval, csupán arról van szó, hogy a média megszállottja kettejük kapcsolatának.



"Mindig is szívélyes kapcsolatom volt Messivel" - mondta Ronaldo. "Mint korábban már elmondtam, közösen osztozkodtunk a díjakon az elmúlt 12, 13 vagy 14 évben."



(Kép: David Ramos/Getty Images)



"Soha nem tartottam őt vetélytársnak. Mindig azon van, hogy segítse a csapatát, és én is az enyémet. De mindig jól kijöttem vele. Biztos vagyok benne, hogy ő is ugyanezt fogja mondani, ha felteszik neki ugyanezt a kérdést. Persze tudjuk, hogy a futballban az emberek mindig a rivalizálást keresik, mert az az igazán nagy szenzáció."



(Kép: David Ramos/Getty Images)



Ronaldo hozzátette, hogy az eredmény óriási önbizalmat adhat az olasz csapat számára, amely az elmúlt hetekben nem játszott túl fényesen. Emellett szót ejtett Messiről és a hullámvölgyben lévő Barcelonáról is.



"Messi ugyanolyan, mint amilyen mindig is volt." - mondta Ronaldo. "Ugyan most nehéz helyzetben vannak, de ez még mindig a Barcelona. Biztos vagyok benne, hogy ki fognak kászálódni a gödörből. Minden csapatnál előfordulhat hullámvölgy, de a Barcelona nagyon jó csapat."

Forrás: rt.com

Kép: David Ramos/Getty Images