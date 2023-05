Giorgio Chiellini úgy véli, hogy a Milan és az Inter közötti Bajnokok Ligája-elődöntő párharc "kiegyensúlyozott" lesz, de a Nerazzurri "előnyben van".

A Rossoneri és a Nerazzurri az elmúlt évtizedek legfontosabb Derby della Madonnina-összecsapásán küzd meg a Bajnokok Ligája döntőjébe jutásért, ahol a Real Madrid-Manchester City párharc győztesével találkoznak. Az idei szezonban lejátszott három milánói derbin - kettő a Serie A-ban, egy pedig a Coppa Italiában - az Inter kétszer, a Milan pedig egyszer nyert, ami némi extra nyomást helyez Stefano Pioli csapatára.

A Discodnak nyilatkozva Chiellini először a Milan és az Inter közötti Bajnokok Ligája-elődöntőre tekintett előre.

"A milánói derbi egy kiegyensúlyozott elődöntő lesz, de ha 1 euróval kellene fogadnom, akkor az Interre tenném. Úgy gondolom, hogy a Nerazzurri előnyben van, mert erősebbnek látom őket egy ilyen típusú mérkőzésen" - mondta.

Ezután arról kérdezték, hogy a két milánói klub valamelyikének milyen esélyei lehetnek a döntőben.

"Az idei döntőre az én jóslatom az Inter-Manchester City. Itt is borotvaélen táncolunk, mert a másik elődöntős, a Real Madrid is nagyon erős. De úgy gondolom, hogy előbb-utóbb a Manchester Citynek is be kell jutnia a döntőbe, így én még 1 eurót tennék az Inter-Manchester City döntőre".

Az Inter a Benfica negyeddöntőbeli legyőzésével biztosította helyét a Bajnokok Ligája elődöntőjében, míg a Milan 2-1-es összesített győzelmet aratott a Serie A győztesére váró Napoli felett.

Borítókép: Tommaso Boddi/Getty Images for ITTV