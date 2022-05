Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke hangsúlyozta, hogy nincs problémája a Real Madriddal, annak ellenére, hogy a spanyol csapat továbbra is próbál szerepet vállalni az Európai Szuperliga.



Május 28-án a Bajnokok Ligája döntőjében a Real Madrid a Liverpool ellen lép majd pályára. A sorozat utolsó mérkőzése előtt az UEFA elnöke interjút adott 24ur.com-nak, amelyben a „Királyi Gárdára” is kitért.



„Természetesen nincs problémám a Real Madriddal. Jelenleg nincs kapcsolatom a klub vezetőségével, de a csapat jelenléte a Bajnokok Ligája döntőjében bizonyítja, milyen tiszta az UEFA versenye" - mondta Ceferin.



„A Real Madrid ott van a férfi-, a Barcelona pedig a női döntőben. Senki sem avatkozott be.”



A már említett szuperliga-konfliktus megvitatása során Ceferin arra utalt, hogy a vita csak a tárgyalóteremben zajlik majd.



„Eljön az idő, amikor ezek a dolgok tisztázódnak, de biztosan nem kerülnek majd a pályára" - jegyezte meg.



Az UEFA elnöke ezt követően a madridiak két játékosát is méltatta.



"Náluk van a csodálatos Karim Benzema, akiről sokszor elmondtam, hogy véleményem szerint ő az egyik leginkább alulértékelt játékos a futballtörténelemben. Luka Modric pedig, minél idősebb lesz, annál jobbá válik" - szögezte le.



Ceferin a Liverpoolt is dicsérte, ugyanakkor a győztes kilétét nem merte megtippelni.



"Fiatalabb játékosaik vannak, és nagyon fontos döntős tapasztalataik. Nem merném megjósolni a győztest, általában rossz vagyok ebben. Hihetetlenül érdekes döntő lesz" - mondta.



Jürgen Klopp nemrég vitatható kijelentést tett a fináléra szóló jegyek kiosztásával kapcsolatban. Ceferin erre is reagált.



"Felhívtam és beszéltem vele erről, mert dühös voltam a kijelentései miatt" – magyarázta.



"Most már megérti. Bevallotta, hogy nem ismerte az információkat, és bizonyos értelemben sajnálja, hogy ilyen kijelentéseket tett” – tette hozzá.

Borítókép: Twitter.com/UEFA