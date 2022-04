A Manchester City a Real Madriddal találkozik a Bajnokok Ligája elődöntőjében. A mérkőzés előtt Rodri Karim Benzema előtt tisztelgett.



A 34 éves Karim Benzema fantasztikus éveket tudhat maga mögött a Real Madridnál, és sokan a világ egyik legjobb csatárának tartják. A francia ebben a szezonban 40 mérkőzésen 39 gólt és 13 gólpasszt jegyzett, ami finoman szólva is lenyűgöző eredmény.



A Királyi Gárda ezen a héten a Manchester Cityvel csap össze a BL-elődöntőjének első mérkőzésén, amely előtt a 25 éves Rodri csapattársa teljesítményét dicsérte.



„Jelenleg pályafutása legjobb pillanatában van. Nagyon okos játékos, érti a játék minden részét, és sok gólt is lő" – mondta Rodri a Daily Mirror szerint.



„De nem csak gólokat szerez, hanem nyugalma és biztonsága áttevődik a csapat többi tagjára is. Ahogy Carlo Ancelotti mondta, ő egy modern csatár.



Forrás: footbolltransfers.com



Bortókép: twitter.com/Real Madrid C. F.