Jude Bellingham, hála a "hazai pályának" valamint a korántsem tökéletes biztonsági intézkedéseknek meg tudta lepni az édesanyját, Deniset a Bajnokok Ligája döntője után.

Bellingham a meccs utáni interjúi után a nézőtérhez rohant, ahol az édesanyja tartózkodott, akit behívott a pályára, majd megkérte a gyepen álldogáló Jose Mourinhót, hogy teljesítse édesanyja egy régóta fennálló kívánságát.

„Meg kellett kérnem Josét, hogy készítsen egy képet anyámmal, évek óta rajong érte!” – viccelődött.

Mourinho egyébként szakértőként is a figyelem középpontjában volt, miután kiderült, hogy átveszi a török Fenerbahce irányítását.

Bellingham először nyert Bajnokok Ligáját és végig küszködött a könnyeivel az interjúk alatt.

„Mindig is arról álmodoztam, hogy egyszer itt lehessek. Egészen jól bírtam, amíg meg nem láttam anyám és apám arcát. Visszaemlékeztem, hogy hányszor vittek el meccsekre, vagy jöttek értem. Annyiszor a múltban. De most mindenki láthatta, hogy megérte az összes fáradozásuk.”

(Borítókép: facebook/Jude Bellingham)

"Sorry about that, my mum's fancied you for years!"



We're all here for Jude Bellingham's mum asking for a picture with Jose Mourinho #UCLfinal | @BellinghamJude pic.twitter.com/6j96sy7wUG