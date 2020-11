Társoldalunk a Felvidéksport.hu írását változatlan formában tesszük közzé .



Roppant nehéz szavakba önteni az élményt, amit az utóbbi héten a Bajnokok Ligájában szereplő FTC-től kaptunk.



Az eredményes selejtezők utáni hosszú sorbanállás kellett a BL-bérlet megszerzéséhez, majd már sokan tudtuk, ott lehetünk a csoportmeccseken.



Szerdán a Juventus elleni találkozóra esőben érkeztünk szintén fanatikus barátommal. Nekem a 2016-os Európa-bajnokság ugrott be elsőként, ahol rendre egy nyári záport a nyakamba kapva léptem be a francia stadionokba.



A lelátón gyorsan ki lehetett szúrni, hogy Felvidék is képviseli magát a meccsen, csak úgy, mint anno az Eb-n.



Helyünket elfoglalva cimborám kollégája szinte régi barátként közölte velem (azt hiszem egyszer vagy kétszer köszöntünk már egymásnak meccsen), nagyon irigyli a Fradi-Dinamo Kijeves mérkőzés-sálamat, én pedig hasonlókat mondtam neki a Fradi-Juventusos ereklyéről.



Mindketten futottunk még egy kört a stadionban, hátha be tudjuk szerzeni kollekciónk hiányzó darabját is, de most nem jártunk sikerrel.Amikor a Puskás Aréna kerengőjében jártam, eszembe jutott egyik első élményem, még a régi Üllői úti stadionból, pontosabban annak parkolójából.



Talán első hazai mérkőzésünkre érkeztünk édesapámmal.



Egy hosszú évek óta bérletes ipolysági társaság fogadott be minket autójába, hogy ott lehessünk egy hazai bajnokin. Az autót leállítva szinte azonnal kerültek elő csomagtartónkból a szlovák sörök, míg mellettünk már pohárba töltötték a mézes pálinkát. Mi is kaptunk belőle, pedig előtte még sosem találkoztunk az ital készítőjével.



Viszont mindannyian ´Fradisták´ voltunk, így nem volt kérdés, hogy kezünkbe nyomják a poharat.



Most, nagyjából 15 évvel később hasonló érzés fogott el, hiszen a családtagjaival mindenki közvetlen, így hát most is kedélyesen beszélgettünk el a körülöttünk lévőkkel.



Ehhez kell az a bizonyos Fradi-szív, a Fradi-család.





A teljes cikket itt olvashatja el.

Forrás: Felvidéksport.hu/ Elek Zoltán

Borítókép: felvideksport.hu

Sport365.hu - A Fradi játékosai és a szurkolói is odatették magukat, de a valóság lecsapott