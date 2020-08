Szurkolók egyes csoportjai összecsaptak egymással, illetve a rendőrséggel Párizsban azután, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája lisszaboni döntőjét 1-0-ra elvesztette a Paris Saint-Germain a Bayern Münchennel szemben.

Az AFP-nek nyilatkozó drukkerek egyetértettek abban, hogy a mérkőzés egyes szakaszaiban jól játszottak, komoly gólszerzési lehetőségeik voltak és annak fizették meg az árát, hogy ezekkel nem tudtak élni.



Mintegy ötezer néző követte a mérkőzést a Parc des Prince-ben, miközben a stadionon kívül végig a találkozó során összetűzések voltak, a rendfenntartók könnygázt is bevetettek a petárdázó és tűzijátékozó szurkolók megfékezésére. A feszültség ennek ellenére tovább nőtt, a találkozó után a Champs-Elysées-n is folytatódott a rendbontás, ahol autókat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be és üzletekben garázdálkodtak vandálok, az összetűzések még éjjel egy órakor is tartottak.



A stadion környékén a csalódott drukkerek egy csoportja annak a kerítésnek esett neki, amellyel körülvették a Saint-Cloud kapunál lévő, felújítás alatt álló szökőkutat.



Gérald Darmanin belügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az erőszakos cselekményeket. Éjszakai jelentés szerint 22 személyt állított elő a rendőrség.







Fotó: Julien Mattia/Anadolu Agency via Getty Images





Marseille-ben viszont örömmel fogadták az ősi rivális vereségét.



"Ünnepnap, vesztettek" - fogalmazta meg tömören sokak véleményét az egyik Olympique-szurkoló.



Emmanuel Macron köztársasági elnök Twitter-bejegyzésben gratulált a Bayern Münchennek a legrangosabb európai kupa hatodszori megnyeréséhez, a PSG-nek pedig a kivételes meneteléshez.

"A győzelem napja eljön majd a francia futball számára" - tette hozzá.

Sport365.hu - A korábbi PSG játékos gólja döntött, a triplázó Bayern felült Európa trónjára A Bayern München nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája 2019-20-as szezonját azt követően, hogy a sorozat lisszaboni fináléjában 1-0-ra legyőzte a francia Paris Saint-Germain együttesét, így hatodszor hódította el a trófeát. Finoman szólva sem estek egymásnak a csapatok, de az első öt perc egyértelműen a németeké volt, ugyanis a labda alig volt a franciáknál.

Borítókép: Julien Mattia/Anadolu Agency via Getty Images