Káoszosra sikerült a Real Madrid érkezése Lipcsébe a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzésére. A lipcsei repülőtéren zajló sztrájk miatt a Real Madridnak át kellett ütemeznie az utazását, hogy elkerülje a leállást, ami miatt nem tudta volna tartani a mérkőzésre tervezett menetrendjét.



A közvetlen lipcsei járat helyett a Real Madrid gépe hétfőn 11.38-kor landolt Erfurtban. Onnan Ancelotti emberei több mint 160 kilométeres buszos utazást tettek meg, amely majdnem tragédiába torkollott.

A királyiak busza Eichelborn közelében egy személyautóval ütközött, annak figyelmetlen sávváltása miatt. A vétkes sofőr járműve 3000 euró értékben károsult, a csapatbusz káráról egyelőre nincs hír.

Végül a kisebb kényszermegállás után a csapat tovább tudott haladni, így habár késéssel, de folytatták útjukat.

Szerencsére a játékosok közül senki nem szenvedett sérülést. A Marca infói szerint a vétkes sofőr éppen a csapatbuszt filmezte a baleset pillanatában, ebből eredhetett a figyelmetlensége.

| Real Madrid's bus was involved in an accident in Germany. No significant damage reported.



(via @BILD) pic.twitter.com/b4OhQec40h