Az Intenazionale hazai pályán 4-0-ra legyőzte Viktoria Plzent a Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában, ezzel biztossá vált a továbbjutása a sorozatban.



Bár már a mérkőzés elején is javarészt az olaszok birtokolták a labdát, a helyzeteiket többször sem sikerült gólra váltaniuk.



Ez egészen a 35. percig tartott, amikor Mkhitaryan talált be. Hét perccel később Barella és Dimarco összjátéka után Dzeko vette be közelről Stanek kapuját, ezzel 2-0-ra módosítva az állást.



A vendégeknek a második félidőben sem találtak vissza a meccsbe, a 66. percben ráadásul újabb gólt kaptak. Ekkor Mkhitaryan passzolt Martineznek, aki továbbgurította Dzekónak, a bosnyák játékos pedig ezúttal is magabiztosan vette be a kaput.



Bár a hátralévő közel fél órában a Plzen mindent megtett a szépítés érdekében, nem tudtak közel jutni az Inter kapujához. Ellenben a túloldalon ismét örülhettek, mivel a 87. percben, a két hónap után visszatérő Romelu Lukaku gólt szerzett.



Győzelmükkel az olaszok bebiztosították a továbbjutásukat és egyúttal az is biztossá vált, hogy az FC Barcelona búcsúzik a sorozattól és a tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is az Európa-ligában folytatja.



Borítókép: Mattia Ozbot - Inter/Inter a Getty Images