Magyarország története során először adhat otthont a klubfutball legrangosabb mérkőzésének, amelyre eddig 15 ország 28 városának 32 stadionjában került sor. A 2019-ben átadott Puskás Arénában ez lesz a harmadik európai kupadöntő a 2020-as Szuperkupáért kiírt mérkőzés és az Európa-liga tavalyi fináléja után.

Az UEFA vezető testülete a dublini ülésén a 2027-es finálé házigazdaját nem jelölte ki, a döntést szeptemberig elhalasztotta a milánói San Siro átépítése miatt. Az eseményen kiderült, hogy a második számú nemzetközi kupasorozat, az Európa-liga fináléját 2026-ban Isztambulban, egy évvel később pedig Frankfurtban rendezik. A Konferencia-liga 2025/26-os idényének utolsó mérkőzésére a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig lipcsei stadionjában kerül sor, 2027-ben pedig Isztambul újabb európai kupadöntőnek ad otthont.

OFFICIAL | The 2026 Champions League final will be played at the Puskás Arena in Budapest!



The capacity of the stadium is 67,215. pic.twitter.com/0l7UgUJWyI