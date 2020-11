Bízik a Ferencváros támadóiban Rudolf Gergely, 28-szoros válogatott labdarúgó, aki szerint a magyar bajnokcsapat kedden (ma) este szoros mérkőzést is játszhat a Juventusszal a Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek negyedik fordulójában.

Rudolf 2010 és 2012 között szerepelt a Serie A-ban, a Bari színeiben gólt is szerzett a torinói sztárcsapat otthonában.



"Az olasz bajnokság a legtaktikusabb Európában, a játékosok pedig fizikálisan is maximálisan felkészültek. A Juventust igazi világsztárok alkotják, ráadásul egyre inkább kezd összeállni az együttes játéka" - mondta kedden az M4 Sport Sporthíradó című műsorában Rudolf, aki a Debrecen színeiben maga is játszott a legrangosabb európai kupasorozatban.



Rudolf hozzátette, bízik a Ferencváros támadóiban, ráadásul a Juventus védelméből több kulcsjátékos is hiányzik, ezért reméli, hogy a magyar csapat képes lesz helyzeteket kialakítani, és egy jó mérkőzésen jó eredményt elérni.



"Azt gondolom, amit eddig a Ferencvárostól láttunk a Bajnokok Ligájában, hogy képes volt a mérkőzések egyes periódusaiban dominálni, az bíztató a jövőre nézve" - fűzte hozzá.



A 21 órakor kezdődő zárt kapus összecsapást, amelyen a német Daniel Siebert fújja majd a sípot, az M4 Sport élőben közvetíti.

