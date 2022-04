Az angol bajnoki címért küzdő Manchester City az Atlético Madridot fogadja, míg a Liverpool a Benficához látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első, keddi játéknapján.

A Manchester City spanyol klubok elleni kieséses párharcából kettőt tudott megnyerni, míg négyet elbukott, az Atléticóval viszont még nem találkozott. Utóbbi angol riválisaival szemben lényegesen jobb mutatóval bír, egy búcsúval szemben négyszer továbbjutott, a most zajló kiírás előző körében, a nyolcaddöntőben 2-1-es összesítéssel bizonyult jobbnak a Manchester Unitednél.



Amennyiben a Cityt is kiejti, megismétli a Juventus teljesítményét, amely az 1976-77-es UEFA Kupában búcsúztatta mindkét manchesteri együttest.



Josep Guardiola csapata spanyol riválissal szemben hazai környezetben a legutóbbi négy meccsén veretlen, ezeken háromszor győzött. A manchesteriek otthon különösen meggyőzőek, sorozatban 18 hazai BL-találkozón nem találtak legyőzőre, ezeken 16-szor jobbnak bizonyultak ellenfelüknél. Viszont a legutóbbi négy BL-kiírásból háromszor a negyeddöntő jelentette a City számára a végállomást, a kivételt az előző idény jelentette, amikor döntős volt. A manchesteriek szombaton a Burnley vendégeként aratott 2-0-s győzelemmel hangoltak a BL-fellépésre, amelyen Guardiola nem számíthat az eltiltott Kyle Walkerre.



Az Atlético Madrid hat tétmérkőzés óta tartó győzelmi szériánál tart - szombaton a La Ligában az Alavést múlta felül otthon 4-1-re -, a BL idei kiírásában két döntetlen és három vereség mellett háromszor nyert, mindannyiszor vendégként.



Az euroclubindex.com statisztikai összegzése szerint a Manchester Citynek 74 százalék, az Atlético Madrid 26 százalék esélye van a továbbjutásra.



A másik keddi párosnál ennél is nagyobb a különbség: a Benfica 12 százalékával szemben a Liverpoolnak 88 százalék az esélye az elődöntős szereplésre. A portugál és az angol csapat eddig tízszer találkozott az európai kupaporondon, a Liverpool hatszor, a Benfica négyszer nyert. Legutóbb az Európa-liga 2009-10-es kiírásának negyeddöntőjében ütköztek meg, ahol a Benfica hiába győzött otthon 2-1-re, a liverpooli visszavágót 4-1-re elbukta.



A Benfica legutóbbi három hazai meccsét megnyerte a Liverpoollal szemben, az angolok viszont bízhatnak német edzőjük, Jürgen Klopp portugálok elleni kiváló mérlegében, amely öt győzelmet és egy döntetlent jelent. Ezeket viszont kivétel nélkül a Portóval vívta, amelyet vendégként mindháromszor legyőzött.



Az 1961-ben és 1962-ben - Guttmann Béla irányításával - BEK-győztes Benfica már a BL-t tekintve ötödször jutott negyeddöntőbe, az előző négy alkalommal ebben a körben búcsúzott. Viszont az európai kupaporondon az egyenes kieséses szakaszban 21 hazai találkozó óta veretlen, ezeken 14-szer győzött a portugál együttes, amely pénteken a bajnokságban 3-2-re kikapott a Braga otthonában.



A Liverpool szombaton a Premier League-ben hozta a kötelező hazai győzelmet - 2-0-ra múlta felül a Watfordot -, és a BL-idényben vendégként mind a négy fellépésén győzni tudott.



Az M4 Sport kedden 21 órától a Manchester City-Atlético Madrid találkozót közvetíti.

Borítókép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images