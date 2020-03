Josip Ilicic szerint a labdarúgó Bajnokok Ligájában újoncként negyeddöntős csapata, az Atalanta már nem számít meglepetésnek azt követően, hogy a nyolcaddöntőben kettős győzelemmel ejtette ki a Valenciát.

A spanyolok búcsúztatásához a szlovén középpályás öt góllal járult hozzá: a 4-1-re megnyert első találkozón egyszer volt eredményes, a keddi, zárt kapus valencia visszavágón pedig az ő négy találatával győzött 4-3-ra az olasz együttes.

A 32 éves labdarúgó kiemelte: csapata már eddig is nagy dolgokat vitt véghez, amit szándékukban állt folytatni.



"Az Atalanta mostantól már nem számít meglepetésnek. Meg akarjuk mutatni, hogy megérdemelten jutottunk el idáig, és képesek vagyunk napról napra tovább fejlődni" - nyilatkozta. Hozzátette: az évek múlásával egyre jobb játékosnak érzi magát, ami egyrészt szórakoztató számára, másrészt viszont szeretne még tovább javulni.



A kirobbanó formában lévő Ilicic - aki legutóbbi 14 mérkőzésen 17 alkalommal volt eredményes - az első olyan játékos lett a BL-ben, aki a kieséses szakaszban az idegenbeli mérkőzésen szerzett négy gólt. Az Atalanta pedig első olasz csapatként ért el nyolc gólt kieséses BL-párharcban.

32y 41d - Atalanta's Josip Iličić has become the oldest player to score an away Champions League hat-trick, aged 32 years and 41 days. Evergreen. pic.twitter.com/1aOlKQxpfn