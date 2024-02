Kanye West zavarba hozta a rajongókat, miután kiszúrták, hogy megérkezett az Inter Milan - Atletico Madrid mérkőzésre a San Siro Stadionban

Kedd este folytatódtak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének párharcai. A milánói mérkőzés kapcsán egy videó terjedt el a közösségi médiában, amint West meglehetősen bizarr öltözékben érkezett a stadionba.

Az amerikai egy maszkot viselt, amely az egész arcát eltakarta, és a mérkőzés kezdetekor is rajta maradt.

Az X-en máris beindultak a találgatások, hogy vajon mit keres ott, egyáltalán ilyen szerelésben lehet-e meccset nézni. Akadt, aki a futballtörténelem legbizarrabb pillanatának nevezte.

Kanye West, Rich The Kid and Playboi Carti at the San Siro tonight to watch Inter vs Atléti. pic.twitter.com/w30LL3wzGX