Nehéz feladat előtt áll a Villarreal, amelynek az idegenben december 28. óta veretlen Liverpoolt kellene legyőznie kedden este ahhoz, hogy bejusson a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjába.

Az elődöntős párharc múlt szerdai első mérkőzésén az angol együttes 2-0-ra győzött az Anfielden és ezzel jó helyzetbe került a visszavágót illetően.



Könnyű összecsapásra ugyanakkor a Jürgen Klopp által irányított Pool sem számíthat Spanyolországban, a Villarreal ugyanis november 27. óta nem veszített tétmérkőzést hazai pályán.



Unai Emery, a spanyol csapat vezetőedzője ráadásul komoly skalpokat gyűjtött már a BL mostani idényében, előzőleg ugyanis a Juventust, illetve a Bayern Münchent búcsúztatta tanítványaival.



A két csapat most találkozik negyedszer, első összecsapásukat 2016 áprilisában a Villarreal nyerte 1-0-ra az akkori Európa-liga-kiírás elődöntőjében, de a visszavágón a Liverpool 3-0-ra diadalmaskodott otthon, aztán a finálét 3-1-re elveszítette az akkor Emery által irányított Sevillával szemben.



A La Ligában hetedik helyen álló Villarreal a hétvégi bajnokiját "feláldozta" a BL-visszavágó érdekében, ugyanis 2-1-re kikapott a forduló előtt még sereghajtó, és így az élvonalban maradásért küzdő Alavés vendégeként. A Premier League bajnoki címéért versenyben lévő Liverpool ezt a luxust nem engedhette meg magának, de Kloppnak sikerült úgy pihentetnie több meghatározó játékosát is, hogy közben a csapat győzni tudott 1-0-ra a Newcastle United otthonában.



A szakértők többsége szerint a nyolcad- és negyeddöntős bravúroktól függetlenül ezúttal csodára lenne szüksége a Villarrealnak a továbbjutáshoz, a fogadóirodák oddsai pedig szintén ezt támasztják alá. Átlagosan 1,70-szeres pénzt kínálnak a bukmékerek a Liverpool keddi sikerére, míg a spanyolok győzelme nagyjából ötszörös megtérüléssel kecsegtet, de döntetlen esetén is körülbelül a feltett tét négyszeresét lennének hajlandók kifizetni a fogadóknak.



"Az első mérkőzésen igyekeztünk ellenállni a Liverpoolnak, amennyire csak tudtunk, hogy legyenek még lehetőségeink a visszavágón. Hazai pályán más lesz a helyzet, sokkal jobban meg fogjuk őket izzasztani" - ígérte Emery, míg liverpooli kollégája úgy vélte, egyelőre minden az ő tervük szerint halad.



"Végig koncentráltnak kell lennünk, megfelelő hozzáállással, hiszen a visszavágót is pontosan ugyanúgy kell lejátszanunk, mint az első meccset. Kétgólos előnyünk van, ez jobb, mint a 0-0, amelyről az első találkozót indítottuk, de tisztában vagyunk azzal, hogy még nem jutottunk be a döntőbe" - nyilatkozta Klopp.



A Villarreal-Liverpool mérkőzés kedden 21 órakor kezdődik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: Facebook.com/Villarreal CF