A Villarreal remek poénnal állt elő, miután a csapat kiütötte a Bayern Münchent a Bajnokok Ligájából.



A hét elején mindenki arról beszélt, hogy a Premier League a világ legerősebb bajnoksága, a világ két legjobb csapata pedig a Liverpool és a Manchester City. A két klub múlt hétvégén 2-2-es döntetlent játszott egymással egy elképesztő meccsen, ugyanakkor nemrég mégis

csorba esett a liga nevén, amikor a Chelsea búcsúzott a Bajnokok Ligájából. A Kékeket a Real Madrid ütötte ki, de nem a Királyi Gárda volt az egyetlen csapat, aki nagy ellenfelet kényszerített a távozásra. A Villarreal ugyanis hatalmas meglepetésre kiütötte a Bayern Münchent.



Az elmúlt években Spanyolország első osztályának hírneve nagyon megcsappant, különösen azt követően, hogy a két sztárjátékos, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi kilépett. Emiatt sokan már csak „Farmer's League”-ként (farmerek ligája) emlegették a La Ligát.



A Villarreal a közösségi médiában reagált erre, miután ők és a Real is bejutottak a négyes döntőbe. Twitterjükön egy képet tettek közzé, amin egy a Villarreal címerével ellátott traktorról integet egy földműves. A képet az UEFA módosított logójával is ellátták, amire azt írták, Farmers League.



Unai Emery számára nem idegen az európai győzelem, hiszen négyszer nyert Európa Ligát, öt alkalommal pedig döntőbe jutott. A Sárga Tengeralattjáró becenevű gárda azonban utoljára 2006-ban jutott be a legrangosabb sorozat elődöntőjébe. Ezúttal viszont már a legjobb 16 között is hatalmas meglepetést okozott. Akkor a Juventust győzte le 3-0-ra idegenben. A szenzációnak azonban ezzel még nem volt vége. Remek védekezésének köszönhetően a csapat ugyanis a német topcsapat skalpját is begyűjtötte.



A Villarrealra a következő fordulóban a legnagyobb valószínűség szerint a Liverpool vár majd, akik ellen bebizonyosodhat mennyire erős a Farmer’s League.



