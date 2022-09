A cég Euro Club Indexe alapján 60 százalék annak az esélye, hogy a sorozat végső győztese a három csapat közül kerül ki. A nevezett együttesek a csoportkör megkezdése előtt 90 százalékos valószínűséggel lesznek ott az egyenes kieséses szakaszban.

A Gracenote becslése alapján a Real Madridnak 21 százalék az esélye arra, hogy ünnepelhessen jövő májusban Isztambulban, utána a sorban a Manchester City (20 százalék), a Liverpool (19) és a Bayern München (10) következik. Annak pedig, hogy az elmúlt három év finalistái - a négy legnagyobb favorit mellett a Paris Saint-Germain és a Chelsea - közül kerül ki a bajnok, 80 százalék a valószínűsége.

A három magyar válogatott játékost is foglalkoztató RB Leipzig végső sikerére mindössze egy százalék az esély - csakúgy, mint például a Juventuséra. A 32 csapat közül 14-nek pedig egyáltalán nincs esélye a végső sikerre.

Az Internazionale továbbjutására mindössze 47 százalék az esély az elemzés szerint, amely a C csoportból a Bayern Münchent és a Barcelonát várja a legjobb 16 közé. Gulácsi Péterék nyolcaddöntős szereplésének valószínűsége 62 százalékos a Real Madridot, a Sahtar Donyecket és a Celticet is felvonultató csoportból.

Who wins the Champions League in 2023?



Man City +220

PSG +550

Liverpool +650

Bayern Munich +700

Real Madrid +1100

Barcelona +1400#UCL pic.twitter.com/4bjFukiley