A Ferencváros 2-1-re kikapott a vendég Slovan Bratislavától a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának első, szerdai mérkőzésén.

A feszült hangulatú találkozón a norvég Kristoffer Zachariassen a magyar bajnoknak szerzett vezetést a 70. percben, de a georgiai Guram Kasia szűk tíz perccel a vége előtt egyenlített, majd az örmény Tigran Barszegjan megfordította a meccset. A visszavágót egy hét múlva Pozsonyban rendezik.

Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Ferencvárosi TC-Slovan Bratislava (szlovák) 1-2 (0-0)

A mérkőzés előtt igen feszült hangulat uralkodott a stadion környékén, a rendőrségnek könnygázt is be kellett vetnie, amikor a Slovan csapatbusza begördült a Groupama Arénához. A lelátók már jóval a kezdés előtt megteltek. Az összetartozást kifejező Nélküled című dal eléneklése után felzúgott a Ria, Ria, Hungária rigmus, majd a szlovákokat szidták a drukkerek. A kezdés előtt a hazai szurkolótábor élőképet mutatott be, amelyen a magyar zászlóra fekete betűkkel írták, hogy "nem felejtünk", a trikolor alatt pedig az 1992-es évszám volt olvasható, amely a két csapat harminc évvel ezelőtti, botrányos pozsonyi meccsére utalt. A vendégdrukkerek bevonulásukat követően provokálták a szomszédos szektor hazai szimpatizánsait, a kerítésre másztak és szóváltásba keveredtek a biztonságiakkal, ezért néhány perccel később készenléti rendőrök vonultak a két szektort elválasztó kerítés mindkét oldalához.

A pályán kevésbé volt érezhető a feszültség, az első perctől kezdve kifejezetten lüktető volt a játék, az első helyzet a magyar bajnok előtt adódott, de Laidouni közelről célt tévesztett. Nem sokat késett a válasz, ugyanis Weiss szabadrúgását nagy bravúrral hárította Dibusz, a kipattanónál azonban már tehetetlen lett volna, viszont Medvedev a jószerivel üresen tátongó kapu mellé gurított. Eközben a lelátón a szlovákok által begyújtott pirotechnikai eszközök okoztak riadalmat és persze füstöt is. A kezdeti nagy rohanás után a Ferencváros került fölénybe, amit Zachariassen kapufára fejelt labdája is jelzett, de a vendégkapusnak is volt nagy védése később. A kölcsönös lelátói utálkozás először a 30. percben ragadt át a játékosokra, amikor többen összeakaszkodtak, a játékvezető ivószünettel próbálta megfékezni az indulatokat. A szünet előtti percekben ismét a futballé volt a főszerep, ebben a periódusban a Slovan hálóőre egy újabb bravúrral őrizte meg kapuját a góltól, így a csapatok 0-0-val vonultak az öltözőbe.

A második félidőt a Ferencváros szurkolótáborának piros, fehér és zöld görögtüzei vezették fel, miközben Magyarországot éltették a hazai szimpatizánsok. A folytatásban is a zöld-fehérek irányítottak, a szlovák bajnok erejéből csak a védekezésre futotta, viszont azt hatékonyan tette, igaz, ehhez kellettek a pontatlan ferencvárosi lövések is.

Az idő múlásával lendületét veszítette a hazai együttes, így játéka statikusabbá, fölénye pedig meddővé vált. Ennek ellenére éppen ebben a periódusban sikerült betalálnia az FTC-nek, amely egy bal oldalon végigvitt szép akció végén Zachariassen révén volt eredményes. A góltól ismét megélénkült a találkozó. A hajrában mindkét fél vezetett veszélyesnek ígérkező támadásokat, egy ilyenből a vendégek egyenlítettek. Ettől megzavarodott a magyar bajnok, amely egy hajszálpontos lövésből újabb gólt kapva hátrányból várhatja az idegenbeli visszavágót.

Borítókép és fotók: MTI/Koszticsák Szilárd