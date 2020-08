Bár a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét a Paris Saint-Germain és a Bayern München között vasárnap este Lisszabonban rendezik, a francia fővárosban rendkívüli biztonsági intézkedéseket foganatosítanak, hogy PSG-siker esetén elkerüljék a tömeges utcai ünnepléseket, s mindazt, ami egy futballfiesztával együtt jár, különösen koronavírus-járvány idején.

Gérald Darmanin francia belügyminiszter bejelentése szerint háromezer rendőrt vezényelnek a Champs-Élysées-re, és közvetlenül a Paris Saint-Germain stadionjához, a Parc des Princes-hez, hogy elejét vegyék a szélsőséges szurkolói megnyilvánulásoknak.



A metróállomásokat a közelben lezárják, autókat nem engednek be a stadionövezetbe, és hármas rendőri gyűrűvel, a fontosabb belépőpontoknál megerősített rendfenntartó egységekkel igyekeznek megakadályozni az atrocitásokat, illetve érvényt szerezni a járványügyi előírásoknak. Kétezer maszkot osztanak ki az anélkül érkezőknek, és megpróbálják a távolságtartási szabályokat betartatni a stadionba igyekvőkkel, illetve a lelátón elhelyezkedő legfeljebb ötezer szurkolóval.



Maximum ennyi embert engednek be a nézőtérre, ahol kellő távolságban kell ülniük egymástól a drukkereknek, akik hatalmas kivetítőn követhetik nyomon a lisszaboni finálé eseményeit.



Az óvintézkedésekkel a hatóságok el akarják kerülni az olyan jeleneteket, mint amilyenek a keddi elődöntő után követték egymást, amikor is ezrek özönlöttek a Champs-Élysées sugárútra, az örömünnep közepette azonban szélsőséges drukkerek törtek-zúztak, fáklyákat égettek, petárdáztak, rendőröket dobáltak meg. Szó sem volt kellő távolságtartásról, és sokan nem viseltek védőmaszkot. A hatóságok harminchat garázdát vettek őrizetbe.



A PSG a második francia klubcsapat lehet, amely megnyeri a Bajnokok Ligáját, ez - első ízben és eddig utoljára - az Olympique Marseille-nek sikerült 1993-ban.

