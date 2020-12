Elégedetten értékelte játékosainak teljesítményét Julian Nagelsmann, az RB Leipzig labdarúgócsapatának vezetőedzője, miután tanítványai kedd este 3-2-re legyőzték a vendég Manchester Unitedet a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában, és ezzel bejutottak a nyolcaddöntőbe.

A magyar válogatott Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló lipcsei együttes ellentmondást nem tűrően kezdett, 13 perc alatt kétgólos előnyre tett szert, fél óra után pedig már hárommal is vezethetett volna, de Orbán gólját videóbírós ellenőrzés után, les miatt nem adták meg. A második félidőben aztán sikerült harmadszor is betalálnia a Leipzignek, amely az utolsó 10 percben nagy nyomás alatt volt, de - többek között Gulácsi bravúros védésének is köszönhetően - végül megnyerte az összecsapást.



"A végén meglehetősen intenzív volt a játék, de a meccs nagyobb részében kiválóan futballoztunk" - foglalta össze a történteket a lefújás után Nagelsmann, aki szerint játékosai remekül alkalmazkodtak az előzetesen eltervezett taktikához, különösen az első félidőben.



"Keményen küzdöttek, és bizonyították azt, amit a meccs előtt mondtam, hogy olyanok, mint a gépek" - mondta a vezetőedző, hozzátéve, hogy a lipcsei futballisták mentalitása európai szinten is a legkiválóbbak között említhető.



A két csapat manchesteri találkozóját 5-0-ra nyerte a United, amelyet ezúttal meglepett a Leipzig, és az angoloknak nem tudták megakadályozni az ellenfelet a helyzetek kialakításában.



"Hanyagul kezdtünk és túlságosan későn találtuk meg a játékunkat" - nyilatkozta Ole Gunnar Solksjaer, az MU vezetőedzője. Úgy vélte, bár a Premier League-ben többször is sikerült hátrányból visszajönniük az aktuális meccsbe, a Bajnokok Ligája nem összehasonlítható az angol bajnoksággal. "Itt nem adhatsz a riválisnak háromgólos előnyt arra számítva, hogy még lesz lehetőséged egyenlíteni, vagy akár fordítani."







Ole Gunnar Solskjaer szerint az angol bajnokság nem összehasonlítható a Bajnokok Ligájával.

Solksjaer szerint nem voltak elég jók, a legnagyobb problémájuk pedig a beadásokkal és a tizenhatosra beívelt labdák megszerzésével akadt.



A H csoportból így biztosan az RB Leipzig és a Paris Saint-Germain jut tovább, bár a franciák keddi mérkőzése félbeszakadt, miután a török Basaksehir játékosai a román játékvezetővel folytatott hosszú vita végén levonultak a pályáról a negyedik bíró állítólagos rasszista megjegyzése miatt, majd a PSG követte őket. Párizsban szerda (ma) este pótolják a találkozót, amelyen a hazaiak számára a csoportelsőség a tét.



A Manchester United tavasszal az Európa-liga legjobb 32 csapata között folytatja.

