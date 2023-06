Mansour sejk 2008-ban vásárolta meg a Manchester City csapatát, azóta pedig PL-középcsapatból Európa egyik legerősebb együttesévé fejlődtek.



Habár a sejk érkezése sok szempontból jót tett a klubnak, nem mondhatjuk igazi futballfanatikusnak, ugyanis a ma esti Inter elleni mérkőzés csupán a második olyan tétmeccs lesz, amit élőben tekint meg. Az első 2010-ben a Liverpool elleni 3-0-s győzelem volt.

Mansour 2008 óta több, mint 1000 millió eurót költött átigazolásokra, ezalatt pedig hét Premier League-et, három FA-kupát és hat Ligakupát nyertek, illetve 2012 óta minden évben kvalifikálták magukat a Bajnokok Ligájába.

A City 2016-ban érte el első elődöntőjét a sorozatban, majd 2021-ben először döntőztek. Ma este az lesz a céljuk, hogy újabb lépcsőfokot ugorjanak és meg is nyerjék a finálét.

Sheikh Mansour is going to be in attendance for tonight's #UCLfinal. It'll be the first time he's attended a #ManCity match since August 2010.



[@Jack_Gaughan] pic.twitter.com/JjYZoimf98