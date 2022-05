A Manchester City labdarúgó csapatának egyik szurkolója Pep Guardiola menesztését javasolja, miután az idei évben nem jutott be a csapat a BL döntőbe.

A spanyol szakember 2016 óta irányítja a kékeket, eddig még nem sikerült megnyernie a legrangosabb európai trófeát.

A szerdai játéknapon a Manchester City összesítésben még 5-3-ra vezetett a Real madrid ellen a BL elődöntő 90. percében, ám a rendes játékidő hosszabbításában Rodrygo duplázott, majd a 2*15 perces hosszabbításban Benzema góljával kiejtette a Manchester Cityt.

Így a Manchester Citynek idén sem sikerül megnyernie a Bajnokok Ligáját.

A történtek után a szurkolók szerint újra kellene a vezetőségnek értékelnie a Bajnokok Ligája aranyról szőtt álmaikat.

„A klubvezetésnek ezt át kellene gondolnia. Olyan menedzserre van szükségünk, aki képes nyerni ezen a szinten” – nyilatkozta a TALKsportnak.

A bajnoki címmel a Manchester City még megmentheti a szezont, de le kell ülniük, hogy átgondolják a történteket.

„Szükségünk van egy-két napra, hogy feldolgozzuk a történteket. Mindent meg fogunk tenni a bajnoki címért” – nyilatkozta Guardiola.

