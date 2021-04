Mauricio Pochettino, a Paris Saint-Germain vezetőedzője nehéz mérkőzésre és nagy csatára számít szerda este, amikor csapatával a Josep Guardiola vezette Manchester Cityt fogadják a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntős párharcának első találkozóján.

A két tréner már játékos-pályafutása során is többször összecsapott egymással, Guardiola a Barcelona, Pochettino pedig a városi rivális Espanyol futballistája volt. Visszavonulásuk után ezt a két csapatot vezetőedzőként is irányították, és számos alkalommal megküzdöttek egymással.



Később Pochettino a Tottenham Hotspur, Guardiola pedig a City szakvezetője lett, így a Premier League-ben, valamint a Bajnokok Ligájában is csatáztak. Utóbbi versenysorozatban két évvel ezelőtt az argentin szakember a Spurs edzőjeként továbbjutott a negyeddöntőből a Cityvel szemben, most ennek az ütközetnek a visszavágója jöhet, a tét viszont ezúttal a fináléba kerülés.



"Számomra ő a legjobb, csodálom őt, és úgy gondolom, hogy fantasztikus munkát végez" - nyilatkozta Pochettino, aki az idény közben vette át Thomas Tuchel helyét a PSG kispadján.

"Kiváló edző, aki állandóan a különböző stratégiákon és taktikai terveken gondolkodik, ezért különösen szeretem, amikor vele és az általa felkészített csapatokkal küzdhetek meg."



A 49 éves tréner úgy vélte, az, hogy a Paris Saint-Germain az előző BL-kiírás döntőjét 1-0-ra elveszítette a Bayern Münchennel szemben, most extra motivációt ad a játékosoknak.



"Van már tapasztalatunk, de lépésről lépésre kell haladnunk, és először a Manchester Cityt kell megvernünk, ami nagyon-nagyon kemény feladat lesz" - fogalmazott Pochettino.



A PSG és a City közül eddig még egyik sem nyert BL-t, a manchesteri együttes ráadásul a legjobb négy között is csak egyszer járt, 2016-ban épp a párizsiak kiejtésével jutott elődöntőig.



A Manchester Citynek egy trófea már összejött idén.



Fotó: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC via Getty Images



A City vasárnap sorozatban negyedszer nyerte meg az angol Ligakupát, a következő hétvégén pedig akár a Premier League-diadalát is bebiztosíthatja.



"Megvan az idénybeli első trófeánk, közel vagyunk egy másikhoz, és azért utazunk Párizsba, hogy esélyünk legyen a harmadikért is harcba szállni" - nyilatkozta Guardiola, hozzátéve, hogy egyelőre csak a PSG elleni meccsre koncentrálnak. "Ha a szerda este jól sikerül a számunkra, akkor két mérkőzésre kerülünk attól, hogy a legfontosabb kupát is elhódítsuk".



A két csapat eddig háromszor játszott egymás ellen, 2008-ban az Európa-liga jogelődje, az UEFA Kupa csoportkörében 0-0-s döntetlen született Manchesterben, majd a 2016-os BL-negyeddöntőben a párizsi 2-2 után Manchesterben 1-0-ra nyert a City és továbbjutott.

Jelentős játékosok sérülésével egyik edzőnek sem kell bajlódnia, a Citynél mindenki egészséges és bevethető, míg a PSG-nél három olyan hiányzó lehet, aki már hosszabb ideje kényszerpihenőjét tölti.

A szerdai összecsapás 21 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti a mérkőzést.

Borítókép: Sylvain Lefevre/Getty Images