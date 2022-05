A Liverpool korábbi játékosa, Didi Hamann élesen bírálta Mohamed Salah-t a Real Madrid továbbjutását követő reakciója miatt.



A „Vörösök” május 28-án a Real Madriddal mérkőznek meg a Bajnokok Ligája döntőjében. A két gárda 2018-ban szintén egymással finálézott, akkor a spanyolok örülhettek.



A Liverpool 5-3-as összesítéssel győzte le a Villarrealt, míg a „Királyi Gárda” 6-5-ös összesítéssel ment tovább a Manchester City ellen.



Mohamed Salah a győzelmüket követően bevallotta, hogy a Real Madriddal szeretne találkozni a döntőben, mivel vissza akar vágni a spanyol csapatnak a 2018-as vereségért. Négy évvel ezelőtt az angol klub ugyanis 3-1-re kapott ki a fináléban, az egyiptomi ráadásul már korán a cserepadra kényszerült, miután összeütközött Sergio Ramossal és megsérült a válla. A Real Madrid továbbjutása után közösségi oldalán keresztül is üzent a játékos. Képéhez azt írta, van még egy ki elszámolni valónk.









Ez a reakció azonban nagyon nem tetszett, a Liverpool egykori játékosának, Hamannak, aki szerint nem most van itt az ideje az üzengetésnek.



„Láttam a tweetet, és nem rajongok érte, azt meg kell mondanom. A történtek sajnálatosak, nem vagyok benne biztos, hogy Ramos szándéka az volt, hogy megsebesítse őt" – mondta a Sky Sportsnak.



„Nyilvánvalóan lehúzta, sajnálatos volt, hogy ki kellett állnia, de mint tudjuk, egy-két kapushibára is szükség volt ahhoz (Loris Kariustól]), hogy a Real Madrid javára fordítsák a meccset.”



"Mindig jobban szeretem, ha a játékosok csendben maradnak, és a meccs után beszélgetnek. De értem, honnan jön. A meccs előtt azt mondta, hogy inkább Madriddal játszana, ez most megvan, szóval reméljük, hogy lehűti a fejét” – tette hozzá.



Salah a Liverpool egyik legjobbja volt ebben az idényben, míg csapata még mindig közel áll a „történelmi négyes” megszerzéséhez. A Vörösök bejutottak a Bajnokok Ligája- és az FA-kupa döntőjébe, és négy meccsel a szezon vége előtt egy ponttal vannak lemaradva a City mögött a bajnokságban.



Forrás és borítókép: sportbible.com