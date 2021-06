A Sport TV-t üzemeltető AMC Networks International – Central and Northern Europe megállapodott az UEFA-val és a Serie A-val, ennek köszönhetően jelentősen átalakul a Sport1 és a Sport2 programstruktúrája a 2021-22-es szezontól. Visszatér ugyanis a Bajnokok Ligája és az olasz labdarúgó-bajnokság erre a két sportcsatornára. Nem lesz tehát hiány rangos futballmérkőzésekből sem hétköznap, sem hétvégén.

A minél szélesebb nézői bázis elérésére törekvő Sport TV komoly döntésre szánta el magát 2021-ben, jelentősen átalakítja a hétközi és a hétvégi műsorkínálatát egyaránt. Két új megállapodást is kötött, az egyiket az UEFA-val, a másikat a Serie A-val, így hétköznap, kedden és szerdán Bajnokok Ligája-mérkőzéseket, hétvégén pedig az olasz labdarúgó bajnokság rangadóit követhetik majd a Sport1 és Sport2 nézői.

A csatornákra 2018 után visszakerülő UEFA Bajnokok Ligája vitathatatlanul a legrangosabb klubfutball-sorozat a világon, és a lebonyolítási rendszernek köszönhetően fordulónként összesen akár nyolc BL-mérkőzést is élőben tud közvetíteni a Sport1 és a Sport2 (kedden és szerdán 4-4-et). A keddi és szerdai focidömping során a földkerekség legjobb futballcsapatait láthatjuk, és a nap végi összefoglalóinkban minden gól képernyőre kerül a sorozatból.

A Serie A megszerzése érdekében a Sport TV lemondott a Bundesliga-jogokról, abban bízva, hogy a hétvégi nézettség emelkedik az új jog bevezetésével.

Szombaton és vasárnap a kézilabda mellett az olasz foci lesz a kínálat legékesebb darabja, amelyet ismét országos lefedettségű csatornákon követhetnek a nézők. Rendkívül előnyös konstrukció a Bundesligával szemben, hogy a német fociból megszokott hat élő közvetítés helyett immár nyolc találkozó is képernyőre kerülhet. Ráadásul Olaszországban trónfosztás történt, az Inter letaszította a 2012 óta uralkodó Juventust, a mezőny első felében olyan ismert és kedvelt klubok tűnnek fel, mint az Atalanta, a Milan, a Napoli, a Lazio vagy a Roma. Izgalomból és szenvedélyből nem lesz tehát hiány, ahogyan karakterből sem, elég csak arra gondolni, hogy a már eddig is sztárjátékosokból és sztáredzőkből álló mezőnyhöz csatlakozik José Mourinho is az AS Roma kispadján.

„Végtelen öröm, hogy a labdarúgás csúcssorozata, a Bajnokok Ligája, amely a világon minden futballszeretőt a tévék elé ültet keddenként és szerdánként, most visszatért hozzánk. Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy 12 év kihagyás után a legszenvedélyesebb liga, a Serie A is visszatér a csatornáinkra. Reményeink szerint az olasz bajnokság még több nézőt szögez majd a képernyők elé, mint a Bundesliga, már csak azért is, mert a Serie A az erőviszonyok jelenlegi állása szerint az egyik legizgalmasabb topbajnokság Európában.” – mondta a jogszerzésről Máté Pál, a Sport TV programigazgatója.

Az említett két topfutball-liga megszerzése mellett több fontos sorozat közvetítési jogait meghosszabbította több évre a Sport TV. A napokban rendezik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőjét, ez a sorozat, illetve a kézilabda Európa-liga küzdelmei még hosszú évekig a Sport TV képernyőjén lesznek láthatók, ahogyan a közkedvelt jégkorong-világbajnokságok is, beleértve a magyar válogatott meccseit is. Szintén sikerült szerződést hosszabbítani az amerikai kosárlabda ligával, az NBA-vel. Az éppen zajló, páratlan izgalmakat tartogató 2021-es rájátszás ismét igazolja, hogy érdemes a világ legjobb kosárlabdázóinak meccseit nézni, méghozzá egyre többször európai főműsoridőben. Ráadásul, a jövőben minden eddiginél több NBA-mérkőzést szurkolhatnak végig a sportág rajongói. Az olasz bajnokik mellett a Coppa Italiával lesz a következő időszakban is teljes az olasz labdarúgó-csomag.

Remek hír a darts szerelmeseinek, hogy a jól ismert PDC-dartsversenyek (PDC darts-vb, Darts Premier League, Darts UK Open, Darts World Matchplay, World Cup of Darts, World Series of Darts) mellett a World G rand Prix és Grand Slam of Darts küzdelmeivel bővül a kínálat. A jól megszokott tartalmak sem hiányozhatnak majd a programunkból, így például az UEFA vb-selejtezői és Nemzetek Ligája-mérkőzései, továbbá az MLB, a UFC, a WTCR vagy az ETCR mérkőzései, ütközetei, versenyei sem.

Forrás: Sport TV

Borítókép: Richard Juilliart - UEFA/UEFA via Getty Images