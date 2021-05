Korábban már beszámoltunk a Bajnok Ligája 2021-es döntőjének legfontosabb pillanatairól, most pedig összegyűjtöttünk néhány érdekességet a főszereplőkről.



A Chelsea kapusának, Edouard Mendynek igazán felemelő a története. A játékos 13 éves korában került a Le Havre akadémiájára, az elsőszámú kapus, Zacharie Boucher mögött azonban alig jutott szóhoz, így a francia harmadosztályban kötött ki, a Cherbourgban. Mendyt három évvel később menesztette együttese, így a játékos kis híján abbahagyta. Mivel az akkor 22 éves focista párja babát várt, Mendy munkanélküliként regisztrált, hogy el tudja tartani családját. Egy évvel később egykori csapattársa beajánlotta a Marseille B-hez, itt azonban ismét csak másodhegedűs szerepet kapott a hálóőr.



Ezért csatlakozott a Reimshez, ahol 34 mérkőzéséből 18-at kapott gól nélkül zárt, csapata pedig feljutott a Ligue 1-be. A játékos tehetségére ekkor figyelt fel a Rennes, aki le is igazolta a játékost. A kapusnak nagy szerepe volt abban, hogy a gárda megszerezte a bajnokság harmadik helyét és kvalifikált a BL-be. A nagyszerű teljesítményt látva a 2020-21-es szezonra a Chelsea is bejelentkezett a játékosért, aki 22 millió fontért csatlakozott a „kékek”-hez.

Édouard Mendy & his mum - it’s not essential for those around you to believe in your dreams, but it helps. pic.twitter.com/trd7D5pcKL — Get French Football News (@GFFN) May 29, 2021



Ebben a szezonban az első öt meccsét kapott gól nélkül hozta le, amire Peter Cech óta senki nem volt képes a csapatnál. Az első Angliában töltött szezonjában Mendy második lett a kapusok közt úgy, hogy 16 mérkőzésen nem tudtak neki gólt rúgni. Ezen túl BL-arany került a nyakába, amiben szintén jelentős szerepe volt: tizenegy mérkőzésből nyolcon nem kapott gólt.

Hasonló felemelkedés van a Manchester Citynél játszó, Oleksandr Zinchenko háta mögött is. Az ukrán játékos csapatkapitánya volt az FC Shakhtar U-19-es csapatának, ám a 2014-es Kelet-ukrajnai háború miatt neki és családjának el kellet hagynia az országot. A középpályás egy a szerződésével kapcsolatos vita miatt öt hónapig Oroszország utcáin edzett. Ezt követően aláírt az FC Ufával, majd egy év után leigazolta a Manchester City. A csapat ekkor kölcsönadta a PSV-nek, ám a fiatal tehetség bebizonyította, hogy helye van az angol klubnál.

Az idei szezonban pedig jelentős szerepe volt abban, hogy a klub 3 trófeát és egy BL-ezüstöt gyűjtött be.

Premier League

FA Cup

Carabao Cup

FA Community Shield

Ukrainian Footballer of the Year



All this by the age of 24. Oleksandr Zinchenko everyone. pic.twitter.com/DU7KZFGovc — TheMCFCView (@TheMCFCView__) May 24, 2021





Nem lehet szó nélkül elmenni N’Golo Kanté története mellett sem. A Chlesea játékosa remekelt a Manchester City elleni találkozón. A védekező középpályás rengeteget tett hozzá a győzelemhez, ezzel pedig elnyerte a mérkőzés játékosa címet. A francia válogatott labdarúgó nem először örülhetett ennek a megtiszteltetésnek. Korábban az Atlético Madrid játékosaként a legjobb 16 között járt neki a díj, majd a Real Madrid színeiben kétszer is örülhetett a legjobb játékosnak járó trófeának, minkétszer az elődöntőben. A koronát minden bizonnyal a döntőben való elismerés jelentette számára.



Idei teljesítményét elnézve sokan úgy gondolják a francia esélyes lehet a 2021-es Aranylabdára, a szerény bajnok azonban erre még nem gondol. A mérkőzés után az RMC Sport kérdésére, hogy a győzelmet követően gondolt-e arra, hogy idén ő lehet a díj győztese, ennyit felelt: "Nem, abban a pillanatban, amikor a Bajnokok Ligája győzelmet ízlelgetjük, hamarosan pedig Eb van. Hamarosan csatlakozom a francia csapathoz, és remélem azt is megnyerjük.”



N'Golo Kanté is just so perfectly understated #UCLfinal pic.twitter.com/DSKmaeVDWR — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 30, 2021



Kanténak nem ez volt az egyetlen szerény megnyilvánulása. A díjátadó során társaival ellentétben nem csókolta meg a trófeát, csak szégyenlős megpaskolta azt. Az erről készült felvételek lenyűgözték a szurkolókat, akik közül rengetegen megosztották Kanté nagyszerű megmozdulását. A szurkolókon kívül társai is elismerték a játékos teljesítményét. A lefújást követően ölben hordták körbe őt a pályán.

