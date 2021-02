A válogatott kapus Gulácsi Péter szerint a Liverpool elleni, keddi mérkőzés utolsó fél órája magabiztosságot adhat az RB Leipzig számára a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágója előtt.

A lipcseiek 2-0-ra elveszítették a párharc első mérkőzését a Puskás Arénában, a visszavágót március 10-én rendezik Angliában.

"Nagyon jól kezdtük a meccset, és már korán volt lehetőségünk megszerezni a vezetést. Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, majd a másodikban tíz percen belül minden ellenünk fordult" - nyilatkozta.



A kapus hozzátette, tudták, hogy egy hihetetlenül jó csapattal találkoznak, amely megbünteti a hibáikat.

A gól nélküli első felvonást követően az 53. percben Lukas Klostermann elcsúszott, ezt kihasználva Mohamed Szalah lefülelte Marcel Sabitzer passzát, majd betört a tizenhatoson belülre, és a kiszolgáltatott helyzetben lévő magyar kapus mellett a hálóba lőtt. Öt perccel később Nordi Mukiele csúszott el, Sadio Mané elvitte a labdát, és a tehetetlen Gulácsi mellett megduplázta az angol bajnoki címvédő, 2019-ben BL-győztes Liverpool előnyét.

"Sajnos ez a két gól teljesen rossz irányba fordította a játékot, de vállalnunk kell a felelősséget a hibáinkért" - vélekedett a kapus. Hozzáfűzte, a hátralévő időben voltak lehetőségeik, és az utolsó fél órában nyújtott teljesítményüknek magabiztosságot kell adnia a visszavágóra.



"Szeretnénk, ha mi szereznénk az első gólt a második meccsen, és visszavágnánk a Liverpoolnak" - nyilatkozta Gulácsi.

Julian Nagelsmann vezetőedző is arról beszélt, hogy két olyan hibát követtek el, amelyeket ezen a szinten megbüntetnek az ellenfelek.

"A hibák a játék részét képezik, és sajnos előfordulnak ebben a sportágban, összességében mégis jól játszottunk, sőt a második félidőben nagyszerűen teljesítettünk" - vélekedett.

A tréner hangsúlyozta, rengeteg lehetőséget dolgoztak ki, de ezeket nem használták ki, erre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük, mint a két hibára.

"Nem voltunk két góllal rosszabbak, mint a Liverpool. Ezt a két gólt be kell hoznunk a visszavágón, hogy legalább a hosszabbításig eljussunk, de nem engedhetünk meg magunknak újabb hibákat" - magyarázta.



A Liverpool a legutóbbi tíz bajnoki mérkőzéséből csak kettőt nyert meg. Erre utalva Jürgen Klopp vezetőedző úgy fogalmazott, sokan azt várták, hogy kedden is kikapnak, de nagyon örül neki, hogy nem így történt. Hozzátette, egy sikeres meccs nem adja vissza játékosai korábbi önbizalmát, de a kedden mutatott játékukat akarja látni a jövőben is.

Klopp figyelmeztetett, hogy az RB Leipzig minden csapatrészben kiváló együttes, amely igazán veszélyes lehet a visszavágón.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images