A PSG valószínűleg az évtized üzletét kötötte azzal, hogy Xavi Simons szerződésébe a távozásakor tettek egy 6 milliós visszavételi opciót.



A holland játékos a válogatottban és klubcsapatában is alapember lett, piaci értéke pedig a transfermarkt.de szerint felkúszott 40 millió euróra.

A játékos nemrég úgy döntött, elfogadja a PSG hívását és visszatér hozzájuk, a jövője viszont továbbra is kérdőjeles.

A párizsiak jó eséllyel kölcsönbe küldenék a játékost, a Lipcse pedig nagyon szívesen foglalkoztatná a La Masián nevelkedett középpályást.

Elképzelhető viszont, hogy a PSG-nek más terve van, ugyanis Gianluca Di Marzio tudni véli, hogy a klub bevonná Simonst a Harry Kane-offenzívába.

Ebben az esetben akár végleg is megválnának tőle, ha ezzel jelentősen csökkenteni tudják a Spurs által kért árat Kane-ért.

A Tottenham egyelőre makacsan ragaszkodik ahhoz, hogy nem szeretné eladni legjobbját, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit szólnak a holland csodagyerek játékjogához.

#PSG are trying to join the race for Harry #Kane from @SpursOfficial. Difficult attempt as @FCBayern are on it. Xavi #Simons possibly involved in the deal. And contacts are happening with agent #Mendes regarding Bernardo #Silva and Joao #Felix.https://t.co/pa6wEYmGAm