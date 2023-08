Egyre inkább úgy tűnik, hogy Ansu Fati az átigazolási időszak utolsó napjaiban távozik a Barcelonától. A 20 éves játékos a hírek szerint hajlandó távozni, miután korábban a nyár elején teljesen ellenezte az ötletet.

Úgy tűnik, a Chelsea és a Tottenham Hotspur vezeti a versenyt Fatiért, aki kezdi elfogadni a valóságot, hogy ebben a szezonban már nem lesz kezdő a Barcelonánál. Ezt felismerve, kész új kihívásba kezdeni. Xavi Hernandez a jelek szerint nem számít Fatira, és Javi Miguel beszámolója szerint nem áll a fiatal útjába, ha a váltás mellett döntött. Ennek azonban egy feltétele van, mégpedig az, hogy a Barcelona lehetővé tegye a visszatérést. Ez vagy egy kölcsönszerződést jelentene, vagy ha végleges távozásról van szó, akkor egy visszavásárlási opciót is be kellene építeni a Barcelonának tett ajánlatba.

