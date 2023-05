A katalánok mestere sem tagadta, hogy a Barcelona célja a nyáron az, hogy Lionel Messit újból gránátvörös-kékbe öltöztessék.



A két fél nyíltan és burkolt jelekkel is közeledik egymáshoz, az argentint például már heti szinten kapják lencsevégre Barcelonában, amit mai napig otthonának tart.

„Kétségtelen, hogy Messi a segítségünkre lenne!” – erősítette meg a Sportnak Xavi.

„Leo több poszton is képes játszani: hamis kilencesként, szélsőként, belső támadóként, sőt középcsatárként is. Az elmúlt években szinte középpályás lett belőle, de bármikor megvan a képessége, hogy elől segítse a csapatot.”

Xavi szerint Messinek még több jó éve lehet, főleg a világbajnokságon mutatott teljesítményét látva.

Xavi: “I told the president that Messi return makes sense. No doubts at all, he is perfect for our system and idea. I’ve the tactical plan in mind with Leo”, told Sport.



“It’s up to Leo. I think he has to decide, it’s up to him… I’m speaking with Leo, yes”, Xavi added. #FCB pic.twitter.com/pltTrxOA6I