Az Inter Miami Lionel Messi érkezése óta egyfajta Barcelona-öregfiúk klubnak is nevezhető, ugyanis az argentin hívó szavára számos korábbi klubtársa csatlakozott az MLS-csapathoz.



Jordi Alba és Sergio Busquets után nemrég hivatalossá vált, hogy Luis Suárez, Messi egyik legjobb barátja, és a legendás MSN tagja is csatlakozik a kerethez.

A sztárparádé azonban nem áll meg, ugyanis a sportbible.com szerint Antoine Griezmann is érdeklődne egy jövőbeli transzfer iránt.

A francia, aki nemzetével 2018-ban vb-t is nyert, jelenleg az Atlético Madrid játékosa, ahonnan egyelőre nem tervez távozni, később ugyanakkor érdeklődne az amerikai levezetés iránt.

Ezt még egy 2020-as interjújában is megerősítette, ahol elmondta, Európa után az MLS-ben fejezné be a karrierjét.

Antoine Griezmann: "Atlético Madrid is my last club in Europe, almost 100%. I'm home. Then I would like to go to MLS"#Atleti #Griezmann #MLS pic.twitter.com/GgFEpgv3x2