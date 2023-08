A tavalyi szezon végeztével lejárt Sergio Ramos szerződése Párizsban, így a spanyol veterán elhagyta a klubot.



Voltak iránta érdeklődések az MLS-ből és a szaúdiak részéről is, de neki elsődleges vágya az volt, hogy visszatérjen a Sevillához.

A spanyol klub azonban kikosarazta, így azóta klubot keres. Legutóbbi tárgyalópartnere a Besiktas volt, akikkel jól is haladtak az egyeztetések. Nemrég viszont a klub egy hivatalos közleményben tudatta, hogy befejeződtek a tárgyalások Ramossal, a spanyol játékos nem lesz a klubbé.

A törökök pénzügyi problémákra hivatkozva zárták le a tárgyalásokat.

Kulübümüzden Açıklama



Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:



Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB