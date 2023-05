Emiliano Martinez sokaknak biztosan a katari vb-n tanúsított magatartásáról maradt emlékezetes, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy az ő bravúrjai nélkül könnyen lehet, hogy Argentína nem lenne vb-győztes.



A 30 éves kapus jelenleg az Aston Villa játékosa, és habár tavaly írt alá 2027-ig, könnyen elképzelhető, hogy nyáron egy topcsapat csábítására klubot vált.

A TyC Sport értesülései szerint kérőkből nem lesz hiány a nyáron, hiszen a portásért a Chelsea, a Manchester United és a Tottenham is érdeklődik.

Mindhárom együttesnek nagy szüksége lenne egy megbízható kapusra, így akár egészen parázs ütközet is kialakulhat a kegyeiért.

Emiliano Martínez is open to leaving Aston Villa this summer, with Manchester United, Tottenham and Chelsea all interested in the goalkeeper.



(Source: @gastonedul) pic.twitter.com/Vj3Kwt3HVX