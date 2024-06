Szinte borítékolható volt, hogy Kylian Mbappé érkezésével Joselu elhagyja a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madridot, ugyanis már az előző szezonra is csak vészmegoldásként vették őt kölcsön az Espanyoltól. A 34 éves csatár viszont így is belopta magát a Királyi Gárda szurkolóinak szívébe, ugyanis a Bayern München elleni visszavágón az ő duplájával fordított a madridi együttes a BL-elődöntőben. Carlo Ancelotti, a csapat vezetőedzője szerette volna megtartani Joselut, ám a spanyol támadó új kihívásokra vágyik.

Joselu leaves Real Madrid and he’s set to join Qatari side Al Gharafa, decision made!



Deal at final stages with Al Gharafa as details will be clarified soon with the striker.



Ancelotti wanted to keep Joselu but he’s set for new chapter in Qatar.



Here we go, soon pic.twitter.com/RBmNo0JwVF