Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 1-én.

18:53 - Az orvosi vizsgálatok legfőbb részei jelenleg is zajlanak Szoboszlai Dominik esetében. A formális procedúra zajlik Liverpoolban, ha ezzel készen vannak, hivatalosan is bejelenthetik a magyar középpályás érkezését nagyon rövid időn belül.

Main part of medical tests ongoing for Dominik Szoboszlai on Merseyside.



Formal process on, then he will officially become new Liverpool player very soon.



Just matter of time. #LFC pic.twitter.com/mclyRggXIW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

18:33 - Fabregas egyébként elég impozáns karriert tudhat maga mögött, a Bajnokok Ligáján kívül minden lényeges trófeát begyűjtött klub és válogatott szinten.

Cesc Fabregas has retired.



1x World Cup

2x Euros

2x Premier League

1x UEFA Super Cup

1x Europa League

1x Club’s World Cup

1x La Liga

2x Community Shield

2x FA Cup

1x English League Cup

1x Copa del Rey

2x Spanish Super Cup



Genius. pic.twitter.com/fpMjNxUCqk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023





18:02 - Cesc Fabregas bejelentette visszavonulását, ezzel egyidőben pedig azt is, hogy megkezdi edzői pályafutását a Como B és ifjúsági csapatánál.

…Cesc Fabregas will now become new head coach of Como B and Primavera teams, following the Italian club’s long term project. #Fabregas



“This is the perfect moment for me to start my career as a coach”, Fabregas says. pic.twitter.com/dLUscwB0C2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

16:46 - Conor Coady A Leicester City-ben folytatja a pályafutását, a Wolverhamptontól érkezik 7,5 + 1 milió fontért.

16:16 - Szoboszlai Dominik már Liverpoolban, a legfrisebb hírekkel kapcsolatban itt szedtünk össze mindent.





16:10 - A Paris Saint-Germain és az RB Leipzig is érdeklődik a Lyon tehetségéért, Bradley Barcoláért. A franciák a megtartásában reménykednek, a két klub abban, hogy akár náluk is kiköthet a futballista.

Official, confirmed. Harry Winks leaves Tottenham to join Leicester City — it’s permanent move. #LCFC



Fee around £10m to Spurs.pic.twitter.com/BIAIo89QRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

15:49 - Hivatalosan is bemutatta Harry Winkst a Leicester City, aki a Tottenhamtől csatlakozik a rókákhoz.

Official, confirmed. Harry Winks leaves Tottenham to join Leicester City — it’s permanent move. #LCFC



Fee around £10m to Spurs.pic.twitter.com/BIAIo89QRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

15:24 - A Villarreal, a Fenerbache és a Fiorentina is örömmel látná a katari VB egyik felfedezettjét, Dominik Livakovicot. A lilák már küldtek is egy 6 millió eurós ajánlatot, de ez nem győzte meg a Dinamo Zagrebot.

Understand Villarreal and Fenerbahçe have submitted proposals for Dominik Livakovic in addition to Fiorentina. #transfers



€6m bid from Fiorentina, still not enough to convince Dinamo Zagreb. Villarreal and Fenerbahçe are in the race. pic.twitter.com/fPEvTiP163 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

14:37 - Minden szükséges dokumentumot szignóztak a Lille és a Juventus képviselői, így Timothy Weah bejelentése már csak a torinóiakon múlik.

Juventus and Lille have signed all the documents for Timothy Weah deal. #transfers



Official statement later today as player has already signed his long term contract. Done and sealed. pic.twitter.com/ydk8gZ45Oe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

14:00 - Diego Moreira is csatlakozik a kékekhez, ő a Benficától érkezik szabad ügynökként és hosszútávú szerződést ír alá.

12:00 - Hivatalos, megerősítve. A Chelsea leigazolta az U18-as tehetséget, Alex Matost a Norwich-tól, az üzlet megköttetett. Matos ingyen csatlakozik a klubhoz.

11:56 - Rafa Leão fogja a következő szezonban viselni az AC Milan 10-es mezét.

11:45 - Hivatalos, megerősítve. Marcus Thuram ötéves szerződést kötött az Interrel, ahova ingyen csatlakozott. Napokkal ezelőtt aláírták az üzletet - a francia csatárt most mutatták be.

11:34 - Az Aston Villa bemutatta új igazolását, Youri Tielemans személyében - íme a belga középpályás Villa-mezben. A következő: Pau Torres, de nem ezen a hétvégén, hanem jövő héten.

11:23 - "Egy nagy csapathoz akartam csatlakozni, és a Chelsea a világ egyik legjobb csapata, ráadásul fiatal korom óta figyelem őket. Láttam Demba Ba-t, Didier Drogba-t, Nicolas Anelka is jó volt, nagy játékosok. Szóval mindig is arról álmodtam, hogy egy ilyen csapatban fogok játszani” - Nico Jackson.

11:13 - Értesüléseink szerint a Liverpool mára tűzte ki Szoboszlai Dominik orvosi vizsgálatainak első részét, miután pénteken aktiválták a 70 millió eurós kivásárlási záradékát. A dokumentumokat ellenőrzik, míg Szoboszlai az összes orvosi vizsgálatot elvégzi, majd bemutatkozik a Liverpool új játékosaként.

10:03 - Marotta, az Inter vezérigazgatója: "A Manchester Unitednek néhány napon belül hivatalos ajánlatot kell tennie André Onanáért, akkor közöljük velük álláspontunkat, és a játékos is ezt fogja tenni." Pénteken nem érkezett hivatalos ajánlat, de az Inter és a Manchester United továbbra is kapcsolatban áll Onana ügyében.

09:55 - A dokumentumok elkészültek, az orvosi vizsgálat tegnap megtörtént; Lucas Hernandez a Paris Saint-Germain új játékosa. Hivatalos közlemény készül, a Bayern München jóváhagyta a 45 millió eurós csomagszerződés kiegészítéseinek/fizetési feltételeinek struktúráját.

09:49 - A Chelsea megerősítette César Azpilicuetának és táborának, hogy ingyen távozhat, szerződése felbontásra kerül. Kölcsönös tisztelet Azpi és a klub között. Az Atlético Madrid hamarosan bemutatja Azpit, mint a klub új szerzeményét. Megtörtént, megpecsételve.

09:09 - Papu Gomez ügynöke, Giuseppe Riso: "A Sevillának nem áll szándékában eladni őt. Arra számítok, hogy Papu Gomez a következő szezonban is a klubnál marad."

09:00 - Úgy tudjuk, az Al Ittihad teljes mértékben megegyezett a személyes feltételekről a Celtic sztárjával, Jotával. Elfogadta a szerződési ajánlatot. Tárgyalások folynak a klubok között a fizetésről - a Benficának volt eladási záradéka. Benzemához és Kantéhoz csatlakozna - ha minden a tervek szerint alakul.

08:47 - Sead Kolasinac a jövő hét elején repül Olaszországba, hogy átessen az orvosi vizsgálatokon és aláírja az Atalanta szerződését. A korábbi Arsenal hátvéd nem hosszabbít az OM-mel és új fejezetet próbál a Serie A-ban.

08:43 - Itt az ideje a hivatalos klubnyilatkozatnak és a Sandro Tonali-ügylet leleplezésének, amelyet egy hete zártak le és pecsételtek meg. A Newcastle a hétvégén jelenti be Tonali szerződtetését. A bejelentés 24 órán belül várható.

08:39 - Marotta, az Inter vezérigazgatója Romelu Lukaku ügyéről: "A Chelsea-nek el kell döntenie, mit kezd vele, normális, hogy nem tehetik piacra és nem várhatnak nagy összegeket. Nem véletlen, hogy a Szaúd-Arábiából érkező ajánlat Lukakuért 50 millió euró körül volt."

08:34 - Marotta, az Inter vezérigazgatója Azpilicuetáról: "Úgy tűnik, hogy csábítja őt a spanyol [Atlético Madrid] ajánlata, ezért tárgyal velük. Azpilicuetát jó opciónak tartottuk, de ő erre a spanyolországi ajánlatra koncentrál."

08:25 - Marotta, az Inter vezérigazgatója: "Nem vagyunk rákényszerítve, hogy eladjuk Marcelo Brozovicsot, de a tárgyalások abszolút folyamatban vannak. Ez a játékostól függ, mint mindig. Megpróbáljuk újra megvitatni az Al Nassrral az üzlet feltételeit."

08:14 - Az Inter vezérigazgatója, Marotta André Onana ügyéről: "Igazgatónk, Piero Ausilio dolgozik rajta, de egyelőre még nincs hivatalos ajánlat a Manchester Unitedtől" - mondta a Sky-nak.

08:09 – Marotta, az Inter vezérigazgatója: A Manchester United megerősítette nekünk, hogy érdeklődnek André Onana iránt. A következő napokban várunk egy hivatalos ajánlatot, aztán rögtön utána eldöntjük, hogyan reagálunk.”





Borítókép: Sport365