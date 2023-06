Habár az átigazolási időszak hivatalosan még nem kezdődött meg, jópár bejelentést olvashattunk hosszabbításról vagy arról, hogy ki távozik. Ezúttal következzék egy összeállítás azokról a labdarúgókról, akik talán bármelyik topcsapatba beférnének, ráadásul most fizetni sem kell értük.



Kapuban:

David de Gea – A Manchester United összeállítása évek óta vele kezdődik, ennek ellenére még nincs döntés a maradásáról, habár a szerződésében még van egy egyéves opció. 32 éves, mondhatni kiváló kapuskorban van.

Védelem:

Raphael Guerreiro – Ahogyan arról korábban mi is írtunk, a BVB bekkje iránt a Bayern érdeklődik, Tuchel edzőnek nagy kedvence a portugál.





Sergio Ramos – A veterán spanyol góllal búcsúzott a PSG-től, jövője egyelőre nincs letisztázva, könnyen elképzelhető, hogy az Arab-félsziget felé veszi az irányt.

Evan Ndicka – A tavalyi EL-győztes Eintracht Frankfurt már el is köszönt belső védőjétől, aki öt éven át szolgálta a sasokat. Olasz együttesek érdeklődnek iránta, az AC Milan és az AS Roma is szerződtetné a 23 éves francia játékost.

Középpálya:

Adrien Rabiot – A francia középpályást a Chelsea és a Bayern is csábítja, az mindenesetre nem valószínű, hogy a Juventus hosszabbítana vele.

Toni Kroos – Kilenc éve szolgálja a királyi gárdát a német világbajnok, habár arról lehetett olvasni, hogy a madridiak hosszabbítanak vele, hivatalos bejelentést még nem tettek.

Ilkay Gündogan – A City kupagyőztese, bajnoka és csapatkapitánya, ennek ellenére elképzelhető, hogy ingyen távozik, hívja a Dortmund és az Arsenal is, de a manchesteriek is szeretnék megtartani.



Daichi Kamara – Ndickához hasonlóan a japán is Frankfurtban töltötte az utóbbi éveket, alapemberként. A Milan őt is vinné.

Marcus Thuram – A francia klasszis, Lilian Thuram fia 2019-ben csatlakozott a Borussia Mönchengladbach együtteséhez, az előző szezonban 30 meccsen 13 gólt rúgott a bal oldali középpályás, akit a PSG-vel boronáltak össze.

Támadószekció:

Angel Di Maria – A világbajnok argentin jobbszélső tavaly nyáron Párizsból Torinóba igazolt, a zebrákkal az Európa-Liga elődöntőjéig jutott, 7 EL-találkozón 4 találatig jutott. A Juve nem hosszabbít vele, a Benfica már kinézte magának, de az sem elképzelhetetlen, hogy Messi csapattársa lesz Miamiban.



Roberto Firminho – A brazil támadó 8 év után int búcsút az Anfieldnek, a Real Madrid érdeklődéséről lehetett hallani.





Borítókép: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images