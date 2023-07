Kisebb meglepetésre a liverpooli klublegenda, Steven Gerrard is a szaúdiak felé fordult, amikor elfogadta az Ettifaq menedzseri székét.



A bajnokságba rengeteg európából elcsábított sztár érkezik, így nem csoda, hogy Gerrard is az erősítéseken kezdte el rögvest törni a fejét.

A sportbible.com értesülései szerint Gerrard első igazolása Philippe Coutinho lehet, akivel együtt játszott Liverpoolban, később pedig az edzője is volt az Aston Villánál.

Philippe Coutinho is one of Al-Ettifaq's priorities. Steven Gerrard is keen to team up with his old teammate again.



