Moise Kean ebben a szezonban nem kapott túl sok lehetőséget, így a 23 éves játékos elgondolkozott azon, hogy talán máshol jobban kamatoztatni tudná képességeit.



A Juventus is nyitott lenne arra, hogy kölcsönadja a játékost, akiért több csapat is érdeklődik. A hírek szerint a Rennes, az Atlético Madrid és a Sevilla is szívesen a soraiban tudná az olaszt.

Nicolo Schira szerint a két spanyol klub vezeti a versenyt a támadóért. Míg az Atlético a dobogóért küzd a spanyol ligában, addig a Sevilla egy pontra van a kieső helyektől, így jelentős javulásra lesz szükségük tavasszal.

Fotó: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images