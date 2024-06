Ahogy az lenni szokott Fabrizio Romano transzfer guruval, ezúttal is az egykori Twitter-felületen, a most már X néven futó platformon osztotta meg a birtokába jutott információkat:

„Modric és Lucas Vasquez után a Nacho-kérdéskör ugyan még nincs tisztázva, de a Real Madrid illetékesei már elkezdik a tárgyalásokat Dani Carvajal szerződéshosszabbítását illetően! A klub ugyanis hihetetlenül elégedett a védő teljesítményével és elhivatottságával, és a következő hónapok egyik fontos része lesz a vele történő megállapodás.”

After Modric and Lucas Vazquez, waiting on Nacho situation to be clarified, Real Madrid will also start talks over new deal for Dani Carvajal.



The club is extremely happy with his performances and commitment, new contract will be a topic to discuss in the next months. pic.twitter.com/fKTgDif97V