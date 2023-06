Christian Pulisic kapcsán évek óta minden átigazolási szezonban felmerül a távozás lehetősége. A helyzete ismét bizonytalanná válik, hiszen új edző érkezik a klubhoz, Mauricio Pochettino személyében.



A nemzetközi sportsajtó szerint ez egyben egy lehetőség is Pulisic számára, hogy új otthonra találjon. A játékosért olyan klubok érdeklődnek, mint a Manchester United, a Newcastle, a Milan, a Juventus vagy az Atletico Madrid.

Annak érdekében, hogy a támadó megkapja a szükséges játékperceket, a hírek szerint még arra is hajlandó, hogy csökkentse tetemes bérigényét.

A játékos bizakodva tekint a jövőbe, de egyelőre ahogy mi sem, ő sem tudja, mi vár rá.

„Érdekes utazás volt ez számomra klubszinten. Úgy gondolom, ez egy nagyszerű év volt, de az utóbbi pár idényem nem úgy sikerült, ahogy terveztem.”



„Jelenleg a nemzeti csapatra koncentrálok, nagyon izgatott vagyok, hogy végre játszhatok és azt tehetem, amit szeretek.”



„Meglátjuk, mi történik a nyáron. Jelenleg a Chelsea játékosa vagyok, és úgy állok a dolgokhoz, hogy visszatérek a klubhoz, de sok minden megtörténhet és a dolgok könnyen változhatnak.” – mondta a válogatottal készülő Pulisic.

