A Real Madridra idén is rájár a rúd, már ami a sérüléseket illeti. A királyi gárda keretéből hiányzik Eder Militao és Thibaut Courtois is, hétvégén pedig David Alaba is megsérült.



Mint kiderült, a 31 éves osztrák keresztszalagja sérült, így várhatóan hosszabb időre a partvonalon kívülre kerül.

Az Athletic már tényként közölte, hogy a madridiak mindenképpen igazolni akarnak helyette a télen, erre pedig már neveik is vannak.

Goncalo Inacio (Sporting Lisszabon) és Leny Yoro (Lille) is a szűkített listán szerepel, azonban a legesélyesebb jelenleg António Silva, a Benfica 20 éves védője. Az iránta való érdeklődésüket a Marca is megerősítette.

Silva az utóbbi időben a portugál válogatottba is betört. Klubszinten 21 meccsen egy gólt szerzett, kivásárlási ára pedig 100 millió euró.

Fotó: Gualter Fatia/Getty Images