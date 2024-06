Még május első napjaiban számoltuk be arról, hogy a Klopp-éra utolsó mohikánja, Joe Gomez nem kíván a Vörösök kötelékében maradni a német szakember távozását követően, és talán éppen ez az egyik oka Kompany, és ezáltal a Bayern München érdeklődésének is.



No meg jó eséllyel az, hogy a hátvédsor nagyjából bármely posztján komfortosan tud teljesíteni a még mindig csupán 27 esztendős védő. A tranzakciót két dolog nehezíti: egyrészről az angol válogatott játékos 2022-ben üt éves hosszabbítást írt alá, így 2027-ig a Pool játékosa, másrészről Arne Slot alapemberként tekint rá az előttünk álló 24-25-ös idényben.



Természetesen van B-terve is Kompany-nak, igaz, ott még nehezebb lesz az „üzletkötés”. lévén Levi Colwill szerződése 2029-ig szól, az angol válogatott védőt ráadásul nem is akarja eladni a Chelsea. De tudjuk, mindig van az a pénz, ráadásul az építkezés elején minden nap rengeteg név kerülhet elő a bajor táborból, mint lehetséges "célpont"…



(Fotó: Facebook/England football team)