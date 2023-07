Arda Güler az egyik legizgalmasabb tehetség az európai futballpiacon, ezt pedig több nagy klub, köztük az Arsenal is felismerte.



A török Messi-nek nevezett játékos remek kapcsolatot ápol a Fenernél mentoraként tevékenykedő Mesut Özillel, aki amikor meghallotta az Arsenal érdeklődését, óvva intette a játékost.

A veterán játékos szerint Gulernek ebben a korban még nem kellene sehová igazolnia, inkább a Fenernél építhetné tovább a karrierjét és a játékát.

Nem tudni, hogy a 18 éves játékos hallgatni fog-e Özilre, de azóta bejelentkezett érte az FC Barcelona is, akik a hírek szerint nagyon jó pozícióban vannak a játékos leigazolásának tekintetében. Könnyen lehet, hogy a katalánok hívó szavára már nem tud majd nemet mondani.

