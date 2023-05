A Chelsea ideiglenes menedzsere, Frank Lampard kijelentette, hogy első, a nyugat-londoni klubnál töltött időszaka alatt szerette volna szerződtetni Erling Haalandot, de a váltás nem jött létre.

A korábbi középpályás 2019 és 2021 között irányította a Kékeket, és valószínűleg még a Red Bull Salzburg csapatától szerette volna szerződtetni Erling Haalandot a Chelseához.

Lampard egy sajtótájékoztatón elárulta a médiának, hogy első Chelsea menedzseri munkája során Haalandot akarta.

„Nagyot nyomultam, hogy Erling Haaland a Chelsea-nél folytassa. Nem vagyok biztos benne, hogy a klubnál olyan nagy volt az érdeklődés rá. Nagy volt a verseny, mert ő egy kiemelkedő játékos volt. A kivásárlási záradék ésszerű volt. Nem tudom, mennyire volt közel... de én akartam őt.”

Lampard már a második, aki ezt mondta a közelmúltban, miután Ole Gunnar Solskjaer elismerte, hogy a Manchester United menedzsereként mindössze 4 millió fontért szerette volna szerződtetni honfitársát. Haaland az idei szezonban bombaként robbant be az angol bajnokságba, és a világ egyik legjobb játékosává nőtte ki magát, és a legtöbb csapatnál nagy változást jelentene. Könnyű ezt most mindkét menedzsernek mondani, de ez két olyan menedzser szájából hangzik el, akik korábbi szerepkörükben kudarcot vallottak, és most azzal próbálják jobb színben feltüntetni magukat, hogy az akkori vezetőségük nem szerződtette a csatárt.

Borítókép: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC via Getty Images