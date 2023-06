Neymar és Messi először a Barcelonánál, majd a PSG-nél is csapattársak voltak. A két játékos barátsága hosszú évekre visszavezethető, így nem csoda, hogy a brazil már Messi bejelentése előtt is tisztában volt a döntésével.



„Messi és a Miami? Már tudtam, hogy nem fog visszatérni a Barcához.” – mondta az NBA Brazil-nak.

„Messi a legjobb barátaim egyike. Igazi ajándék, hogy megadatott nekünk a közös játék, mely közben barátokká váltunk.”



„Tudtam, hogy Miamiba igazol, beszéltem vele. Mondtam neki, hogy boldog lesz ott, szeretni fogja a várost és hogy megváltoztatja majd az egész MLS-t.”



„Nyilván nagyon örülök a boldogságának, de kicsit szomorú is vagyok, hogy elhagyta Párizst.”

This exchange between Neymar and Lionel Messi pic.twitter.com/W96GqIqRA8