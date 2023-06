Neymar helyzete elég komplikált jelenleg a PSG-nél, és szinte biztosra vehető, hogy klubot fog váltani.



A brazil támadót összefüggésbe hozták például a Barcelonával is, ám az az opció valószínűleg már elúszott.

Neymar nemrég a Band Sport-nak adott interjút, ahol elmondta, előbb-utóbb nagyon szívesen visszatérne a Santoshoz.

„Egy labdarúgó élete nagyon változékony. Egyszer itt vagy, aztán már amott. Én arról álmodom, hogy egy napon visszatérjek Brazíliába és újból a Santosban játszhassak. Ez az álmom. Remélem egy nap megtörténhet, de hisz a futball tele van meglepetésekkel.” – kacsintgatott nevelőklubja felé a játékos.

Neymar 2009 és 2013 között játszott a Santosban, ahol 138 mérkőzésen 71 gólt szerzett és 37 gólpasszt osztott ki.

This Neymar goal for Santos is still his best ever goal.



Absolutely world class. pic.twitter.com/Xxct2zKwr2