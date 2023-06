A jelentések szerint a Borussia Dortmund, a Leverkusen és a Red Bull Leipzig is monitorozza a madridiak tehetségét, a 21 éves Sergio Arribast.



Arribas jelenleg a Castillával szerepel, ahol 36 bajnokin 20 gólt és hét gólpasszt jegyzett a tavalyi szezonban.

Habár a fiatal játékos már több alkalommal is kapott játékperceket Ancelottitól, elnézve a Real Madrid középpályáját, egyelőre nem úgy fest, hogy reális esélye lenne megragadni a keretben.

Ellenben a német kluboknál kiteljesedhetne, illetve megkaphatná azokat a játékperceket, amelyeket a teljesítménye alapján érdemelne.

Scouts from 9 Bundesliga clubs like BVB, Leipzig, Leverkusen & Frankfurt were present at the match between Real Madrid Castilla & Eldense. Arribas & Álvaro Rodriguez are the most interesting names, it’s possible they could play in Germany to progress. @BILD pic.twitter.com/N0Q0yZ0uEr