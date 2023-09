A Manchester United edzője, Erik ten Hag és a csapat támadója, Jadon Sancho erősen összekülönböztek, emiatt könnyen elképzelhető, hogy a válogatott támadó egy jó darabig nem kap lehetőséget a csapatnál.



A sportbible.com most megvizsgálta, milyen a felhozatal a piacon, ha pótolnák Sanchót. A portál négy olyan támadót is talált, akik ingyen igazolhatók, így akár azonnali megoldást is jelenthetnének ten Hag mesternek.

Eden Hazard továbbra is „vakációzik”, viszont elképzelhető, hogy hamarosan visszatér. Régóta nem volt állandó játékban, így kétséges, hogy fizikálisan elegendő-e a Premier League színvonalához.

Amwar El-Ghazi az Aston Villa színeiben már bizonyított a ligában, most viszont szabadon igazolható, így lecsaphatnak rá.

Papu Gomez nagy rutint és megbízhatóságot hozhatna a klubnak, viszont a kora miatt már kétséges, hogy 1-2 szezonnál többre jó lehet.

Andre Ayew rengeteg PL-tapasztalattal rendelkezik, de idén nyáron szabadon igazolhatóvá vált, miután elhagyta a Nottingham Forestet. 33 éves, Ghána csapatkapitánya.

Fotó: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images