A korábbi spanyol válogatott, kétszeres eb-győztes Santi Cazorla szerdán aláírt a Real Oviedo csapatához, számolt be Fabrizio Romano.



A középpályás egyéves szerződést kötött nevelőklubjával, ami pedig igazán érdekes, hogy a spanyol másodosztályban engedélyezett legalacsonyabb fizetést kapja majd.

Ha ez nem lenne elég, a 38 éves játékos mezeladásaiból származó bevétel 10%-át az Oviedo az utánpótlásrendszerének fejlesztésére fordítja majd.

Romantic move for Santi Cazorla who’s joining Real Oviedo, free transfer until June 2024



38 yo midfielder will play on professional minimum wage set by La Liga 2.



Oviedo reveal 10% his shirt sales will go back to the clubs youth academy.



Back 20 years later pic.twitter.com/GFQz9Aliu0